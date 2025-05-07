В Петербурге ликвидируют компанию, чей автобус упал в Мойку

ООО "Такси", которой принадлежал упавший в 2024 году в Мойку автобус, находится в стадии ликвидации, обратила внимание "Фонтанка.ру" 7 мая. Соответствующая информация появились в ЕГРЮЛ.

Решение о ликвидации принял собственник юридического лица. Судя по данным в реестре, им числится Павел Кузнецов. Как подчеркивает "Фонтанка.ру", в мае 2024 года следствие считало, что непосредственно в работе "Такси" Кузнецов участия не принимал, а являлся номинальным директором.

Отметим, что в сентябре 2024 года суд на две недели приостанавливал деятельность ООО "Такси". Перевозчика привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ). За день до этого стало известно, что Смольный расторг договоры на автобусные перевозки с компанией. В итоге маршруты, которые обслуживались "Такси", перешли сначала "Пассажиравтотрансу", а затем — "Вест-Сервису".

Трагедия произошла 10 мая 2024 года. В тот день водитель автобуса № 262 не справился с управлением и протаранил ограждение на Поцелуевом мосту. В результате погибли семь человек, водитель и один пассажир смогли спастись.

В октябре 2024 года суд приговорил Рахматшоха Курбонова, управлявшего автобусом в тот день, к шести годам колонии по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Сам Курбонов вину признал, но в своем последнем слове он заявил об отсутствии умысла на совершение преступления и объяснил случившееся стечением обстоятельств. При этом он сообщил об отсутствии полноценного отдыха между рабочими сменами.

В конце марта 2025 года Красногвардейский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый не предоставил достаточного времени отдыха водителю перед рейсом, во время которого автобус под управлением Курбонова съехал с моста в реку. Халилов находится под арестом с мая 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру