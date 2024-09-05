Суд приостановил деятельность перевозчика, автобус которого упал в Мойку

Московский районный суд Петербурга на две недели приостановил деятельность ООО "Такси", сообщили 5 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Эта компания отвечала за автобус, который 10 мая упал в Мойку.

Перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Суд установил, что ООО "Такси" не обеспечивает идентификацию аппаратуры спутниковой навигации. В пресс-службе отметили, что наименование юрлица и владельца транспортных средств не соответствует данным в представленной системе технической инфраструктуры системы контроля транспортных средств (КИАСК-ТВ-РВ). Также в этой системе нет информации о перевозчике. Эти действия нарушают постановление правительства о правилах по оснащению транспортных средств (№2216).

Представитель "Такси" на заседание не явился. Защитник компании сообщил в суде, что его доверитель вину не признал.

Напомним, вчера, 4 сентября, единственный выживший пассажир дал показания на суде по делу водителя автобуса Рахматшоха Курбонова. Также выступил контролер технического состояния транспортных средств в ООО "Такси". Он сказал, что в автобусе тормозная система в день смертельного ДТП была исправна.

Трагедия произошла 10 мая. Погибли семь семь человек. Выжили только водитель автобуса и один пассажир.

Фото: ЗАКС.Ру