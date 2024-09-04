Выживший пассажир упавшего в Мойку автобуса дал показания в суде

В Октябрьском районное суде Петербурга прошло второе слушание по делу о ДТП с упавшим в Мойку автобусом №262, написала 4 сентября "Фонтанка.ру". На заседании дал показания единственный выживший пассажир того автобуса.

Издание отмечает, что пострадавший начал свой рассказ со слов: "Проехали одну остановку, на вторую не доехали". Далее он вспомнил, как автобус неожиданно упал в реку и как из воды его спасали дагестанцы. После аварии мужчина проходил долгую реабилитацию, 35 дней пролежал в клинике неврозов. "Когда вышел на волю, один на один опять оказался с депрессией. Не знаю, как набраться сил жить дальше", — сказал он. Напомним, потерпевший потерял жену в той аварии.

Мужчина попросил максимальный срок для водителя. По его словам, у Курбонова "были безумные глаза, когда тот управлял автобусом". "Он специально это все сделал", — считает пострадавший.

Следующим выступил контролер технического состояния транспортных средств в ООО "Такси". Он проводил осмотр автобуса перед рейсом. Мужчина на заседании заявил, что автобус был технически исправен, в том числе в норме была тормозная система. Ранее в суде Курбонов утверждал, что в автобусе была неисправна тормозная система.

Сторона обвинения также зачитала показания медсестры, которая проводила осмотр Курбонова перед началом работы. По ее словам, мужчина на самочувствие не жаловался и не пьян не был.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, Курбонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Он будет находиться в СИЗО как минимум до 30 января 2025 года.

Смертельное ДТП произошло 10 мая. Погибли семь семь человек. Выжили только водитель автобуса и один пассажир.

Фото: ЗАКС.Ру