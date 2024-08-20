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Новости 15:44

Водитель упавшего в Мойку автобуса заявил о признании вины

фото ЗакС политика Водитель упавшего в Мойку автобуса заявил о признании вины

На заседании Октябрьского районного суда водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшон Курбонов заявил о признании своей вины, сообщила 20 августа "Фонтанка". Инцидент произошел 10 мая, тогда погибли семь человек.

"Я свою вину признаю. Мне нет оправдания", — передает издание слова Курбонова.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 4 сентября.

Напомним, что 10 мая автобус №262 упал с Поцелуева моста в Мойку. В результате произошедшего выжили только Курбонов и один пассажир. Семь человек погибли.

Курбонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек  (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Мужчина пробудет в следственном изоляторе как минимум до 30 января 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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