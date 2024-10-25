Водитель упавшего в Мойку автобуса осужден на шесть лет колонии

Водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов приговорен к шести годам колонии, сообщила 25 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) огласила судья Октябрьского районного суда.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2,5 года", — сообщили в пресс-службе судов.

На заседании суда 22 октября обвинение запросило для Курбонова 6 лет 10 месяцев колонии с запретом управлять транспортными средствами в течение 2 лет 11 месяцев. Сам подсудимый признал вину, при этом в своем последнем слове он говорил об отсутствии умысла на совершение преступления. По его словам, случившееся стало следствием стечения обстоятельств. При этом он заявил об отсутствии полноценного отдыха между рабочими сменами.

Инцидент, послуживший причиной возбуждения уголовного дела, произошел днем 10 мая. Лазурный автобус под управлением Курбонова снес ограду Поцелуева моста и упал в воды Мойки. В результате случившегося погибли семь человек, выжили только двое, включая шофера.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга