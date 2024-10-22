Обвинение запросило почти семь лет колонии водителю упавшего в Мойку автобуса

Прокурор запросил 6 лет 10 месяцев колонии общего режима для Рахматшоха Курбонова, управлявшего упавшим в минувшем мае в воды Мойки автобусом, сообщила 22 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. В отношении водителя выдвинуто обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Помимо срока заключения, обвинение также просило суд запретить Курбонову управлять транспортными средствами в течение 2 лет 11 месяцев и удовлетворить иски потерпевших.

Сторона защиты просила суд учесть при вынесении приговора смягчающие обстоятельства и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат ходатайствовал о применении положений статьи 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") и статьи 73 УК РФ ("Условное осуждение").

В своем последнем слове Курбонов заявил об отсутствии намерений совершать преступление и добавил, что происшествие стало следствием стечения обстоятельств. При этом он указал на отсутствие полноценного отдыха между рабочими сменами.

О падении автобуса в Мойку с Поцелуева моста стало известно днем 10 мая. В результате происшествия погибли погибли семь человек, выжить удалось только водителю и одному из пассажиров.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга