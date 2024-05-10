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Новости 13:45

Лазурный автобус упал в реку Мойку

фото ЗакС политика Лазурный автобус упал в реку Мойку

В Петербурге лазурный автобус упал в реку Мойку вместе с пассажирами и тонет, об этом 10 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали петербуржцы, автобус врезался в два автомобиля, затем пробил ограду набережной и упал прямо в реку. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой и правоохранительные органы.

Уточняется, что автобус принадлежит ООО "Такси". Представитель перевозчика заявил, что на данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Сейчас автобус тонет. На кадрах, выложенных в интернет, видно, что люди из автобуса стоят на крыше машины. По предварительным данным, в автобусе было 20 человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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