ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:25

Дело сотрудника ООО "Такси" из-за упавшего в Мойку автобуса дошло до суда

фото ЗакС политика Дело сотрудника ООО "Такси" из-за упавшего в Мойку автобуса дошло до суда

Красногвардейский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале 28 марта глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. Дело было возбуждено в связи с прошлогодним ДТП при котором пассажирский автобус упал с моста в реку. 

Как сообщали ранее в Следственном комитете, в соответствии с должностной инструкцией Халилов должен был следить за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины и в числе прочего контролировать режим работы и отдыха водителей. По версии следствия, обвиняемый не предоставил достаточного времени отдыха водителю Рахматшоху Курбонову перед рейсом, во время которого автобус под управлением Курбонова съехал с моста в реку.

Халилов находится под арестом с мая 2024 года. Поступившее в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в его отношении в ближайшее время будет передано судье.

Инцидент, послуживший причиной возбуждения уголовного дела, произошел днем 10 мая 2024 года. Лазурный автобус под управлением Курбонова снес ограду Поцелуева моста и упал в воды Мойки. В результате случившегося погибли семь человек, выжили только двое, включая шофера. Халилов был задержан на следующий день. 

Курбонов в октябре 2024 года был приговорен к шести годам колонии за нарушение правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) . В феврале 2025 года его также оштрафовали на 106 тысяч рублей по статье о фиктивной регистрации мигрантов (ст.322.3 УК РФ).

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама