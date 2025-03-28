Дело сотрудника ООО "Такси" из-за упавшего в Мойку автобуса дошло до суда

Красногвардейский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале 28 марта глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. Дело было возбуждено в связи с прошлогодним ДТП при котором пассажирский автобус упал с моста в реку.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, в соответствии с должностной инструкцией Халилов должен был следить за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины и в числе прочего контролировать режим работы и отдыха водителей. По версии следствия, обвиняемый не предоставил достаточного времени отдыха водителю Рахматшоху Курбонову перед рейсом, во время которого автобус под управлением Курбонова съехал с моста в реку.

Халилов находится под арестом с мая 2024 года. Поступившее в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в его отношении в ближайшее время будет передано судье.

Инцидент, послуживший причиной возбуждения уголовного дела, произошел днем 10 мая 2024 года. Лазурный автобус под управлением Курбонова снес ограду Поцелуева моста и упал в воды Мойки. В результате случившегося погибли семь человек, выжили только двое, включая шофера. Халилов был задержан на следующий день.

Курбонов в октябре 2024 года был приговорен к шести годам колонии за нарушение правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) . В феврале 2025 года его также оштрафовали на 106 тысяч рублей по статье о фиктивной регистрации мигрантов (ст.322.3 УК РФ).

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