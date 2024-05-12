В СК сообщили о задержании начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку

Начальник автоколонны ООО "Такси" задержан в Петербурге в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили вечером 11 мая в Следственном комитете. Речь идет о деле, возбужденном в связи с падением автобуса в реку Мойку в минувшую пятницу.

В соответствии с должностной инструкцией, задержанный должен был следить за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины и, в числе прочего, контролировать режим работы и отдыха водителей. Между тем, в СК считают, что водитель упавшего в реку автобуса мог выйти на линию недостаточно отдохнувшим.

"По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха", — заявили в ведомстве.

Глава автоколонны проходит по делу в статусе подозреваемого. Вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения решается.

Лазурный автобус № 262 упал в Мойку днем 10 мая, в результате происшествия погибли семь человек. Накануне СК провел обыски в офисе ООО "Такси".

Фото: ЗАКС.Ру