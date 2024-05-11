В офисе компании, чей автобус упал в Мойку, прошли обыски

Следственный комитет РФ сообщил об обысках, проведенных в петербургских помещениях ООО "Такси", которому принадлежит рухнувший в реку Мойку рейсовый автобус №262. Допрошено руководство компании, диспетчер и другие сотрудники.

Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Параллельно ГУ МВД расследует дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 5 ст. 264 УК).

Водитель автобуса задержан. Погибло семеро пассажиров. Среди них - преподавательница СПбГУ, филолог-русист Тамара Горчакова.

Фото: ЗАКС.Ру