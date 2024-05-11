ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:00

В офисе компании, чей автобус упал в Мойку, прошли обыски

фото ЗакС политика В офисе компании, чей автобус упал в Мойку, прошли обыски

Следственный комитет РФ сообщил об обысках, проведенных в петербургских помещениях ООО "Такси", которому принадлежит рухнувший в реку Мойку рейсовый автобус №262. Допрошено руководство компании, диспетчер и другие сотрудники.

Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Параллельно ГУ МВД расследует дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 5 ст. 264 УК).

Водитель автобуса задержан. Погибло семеро пассажиров. Среди них - преподавательница СПбГУ, филолог-русист Тамара Горчакова.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама