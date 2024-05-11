Преподавательница СПбГУ погибла в ДТП с автобусом на Мойке

Санкт-Петербургский государственный университет объявил на официальном сайте о гибели своей сотрудницы в пятничном ДТП на набережной Мойки. В результате падения рейсового автобуса в воду скончалась филолог-русист Тамара Горчакова.

"Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину", - говорится в сообщении.

Пожилая преподавательница в последние годы помогала иностранным абитуриентам поступать в российские вузы. В советские годы она сама закончила ЛГУ.

Всего, по последним данным, в результате трагической аварии погибло семеро человек. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру