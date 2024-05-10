Число погибших в результате падения автобуса в Мойку увеличилось до семи человек

В результате падения автобуса с моста в реку Мойку погибли семеро человек, сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу вечером 10 мая. Ранее сообщалось о трех погибших. Всего в салоне автобуса в момент инцидента находилось около 20 человек.

"Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Около полудня 10 мая лазурный водитель автобуса, следующий по маршруту 262, не справился с управлением и протаранил ограждение на Поцелуевом мосту. Представитель компании-перевозчика ООО "Такси" заявил, что транспортное средство было в исправном состоянии, а водитель перед выходом на смену прошел медицинский осмотр. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания некачественных услуг, повлекших смерть двух и более человек.

Сразу после аварии спасать пассажиров кинулись несколько очевидцев происшествия. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил их и пригласил в понедельник в Смольный, чтобы лично сказать слова благодарности за их поступок.

Ранее в Заксобрании сообщили о намерениях разработать комплекс мер, чтобы защитить петербуржцев от недобросовестных перевозчиков.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру