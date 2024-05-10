После падения автобуса с моста ЗакС разработает меры для защиты от недобросовестных перевозчиков

В Законодательном собрании Петербурга собираются разработать комплекс мер для защиты пассажиров общественного транспорта от недобросовестных перевозчиков, сообщил председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале 10 мая. Такая реакция последовала после аварии с автобусом на Поцелуевом мосту, из-за которой погибли три человека.

"Уверен, профильные ведомства разберутся в обстоятельствах инцидента. Город сделает все, чтобы подобное не повторялось, а общественный транспорт был максимально безопасным. Наша комиссия по транспорту намерена разработать комплекс мер, которые защитят пассажиров от недобросовестных перевозчиков", - написал Бельский.

Глава профильной комиссии по транспорту в Заксобрании Алексей Цивилев сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что пока преждевременно озвучивать какие-либо предложения по разработке подобных мер. Депутат считает необходимым сперва дождаться результатов расследования причин инцидента.

Напомним, днем 10 мая водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 262, не справился с управлением, пробил ограду набережной и упал в реку Мойку. В салоне в этот момент находились примерно 20 человек. Трое из них скончались. Представитель компании ООО "Такси", которой принадлежал автобус, заявил, что транспортное средство было исправно, а водитель прошел предрейсовый осмотр. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру