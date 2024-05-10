Представитель ООО "Такси" дал комментарий по поводу ДТП с участием автобуса компании

Представитель ООО "Такси", чей автобус упал в Мойку днем 10 мая, дал комментарии журналистам по поводу произошедшего, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель компании рассказал, что водитель автобуса №262 при выполнении маневра не справился с управлением, а далее совершил съезд с моста и упал в воду. Ранее об этом сообщали в комитете по транспорту Петербурга.

Также представитель уточнил, что водитель попал в ДТП на пятом часу работы и с утра проходил медицинский осмотр. Во вторник, 7 мая, по его словам, автобус проходил техосмотр и был исправен. Отмечается, что автобус был произведен российской компанией Volgabus.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, что к административной ответственности ООО "Такси" по статье об осуществлении деятельности в области транспорта с нарушениями (ч.4 ст.14.1.1 КоАП РФ) привлекали 23 раза с 2022 по 2024 год. Всего на компанию было наложено штрафов на 3,6 млн рублей.

"Мне неизвестно о таких суммах штрафов", – ответил на вопрос о штрафах представитель ООО "Такси" корреспонденту ЗАКС.Ру.

Также, по его словам, он точно не знает, сколько человек пострадало, однако компания окажет всю необходимую помощь.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру