Следователи возбудили дело по факту ДТП на набережной реки Мойки

В комитете по транспорту Петербурга рассказали в деталях о случившемся на набережной реки Мойки с лазурным автобусом, об этом 10 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным комитета, автобус ООО "Такси" поворачивал с Большой Морской улицы на Поцелуев мост и не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

Также в ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС и скорой. Туда направлены представители перевозчика и руководство комитета по транспорту.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. ТАСС пишет, что в результате происшествия погибло три человек, еще шесть госпитализированы.

Напомним, что днем в пятницу, 10 мая, в реку Мойку упал лазурный автобус. Внутри находилось 20 пассажиров.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру