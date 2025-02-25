Водителю автобуса, упавшего в Мойку, огласили приговор по миграционной статье

Мировой судья в Петербурге назначил штраф в размере 106 тысяч рублей водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову по статье о фиктивной регистрации мигрантов (ст.322.3 УК РФ), об этом 25 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, с апреля 2022 года по май 2024 года Курбонов за деньги подавал в отдел по вопросам миграции сведения о проживании иностранцев в своей квартире на проспекте Металлистов. На деле никто из них там не жил. В суде подсудимый признал вину.

Напомним, что Октябрьский районный суд Петербурга назначил Курбонову шесть лет в колонии общего режима и запретил 2,5 года водить транспорт. Городской суд оставил этот приговор в силе.

Инцидент с падением лазурного автобуса в Мойку произошел в мае 2024 года. В результате случившегося погибли семь человек, выжили только двое, включая Курбонова.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга