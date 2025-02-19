Апелляция по делу водителя упавшего в Мойку автобуса оставлена без удовлетворения

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на приговор водителю автобуса Рахматшону Курбонову, чей транспорт в мае 2024 года упал в реку Мойку, унеся жизни семи человек, об этом 19 февраля пишет MR7.

Напомним, в октябре Октябрьский районный суд признал Курбонова виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил ему шесть лет колонии общего режима с запретом на управление транспортом в течение 2,5 лет.

Защита просила смягчить наказание. Адвокат в ходе заседания настаивал, что трагедия произошла из-за усталости водителя: по его словам, Курбонов работал накануне до полуночи, а уже рано утром снова вышел в смену. Также защита указывала на общественный резонанс, который мог повлиять на строгость приговора. Однако судья оставила доводы адвоката без внимания и отказалась снижать срок или переводить осуждённого в колонию-поселение.

На заседание также пришёл Александр Тверитнев – единственный выживший пассажир того рейса. Он потерял в катастрофе гражданскую жену и заявил, что смягчение приговора недопустимо. Прокурор также просила оставить приговор без изменений, подчеркнув, что он соразмерен обстоятельствам дела.

Параллельно с этим суд вскоре перейдёт к рассмотрению второго уголовного дела в отношении Курбонова. Ему вменяется фиктивная постановка на учёт иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) – по данным следствия, он прописал у себя 46 мигрантов.

Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга