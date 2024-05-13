В деле о падении автобуса в Мойку появился новый арестованный

Октябрьский суд Петербурга избрал меру пресечения Джахангиру Адалету оглы Халилову в рамках дела об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Речь идет о начальнике автоколонны ООО "Такси", которому принадлежит упавший на прошлой неделе в Мойку автобус.

Обвинение Халилову было предъявлено накануне. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, вину он признал частично.

Следствие настаивало на аресте обвиняемого, подкрепляя свою позицию доводами о том, что в противном случае он может скрыться или же надавить на свидетелей и иных участников судопроизводства. Халилов против заключения под стражу возражал, его адвокат настаивал на назначении домашнего ареста.

"Защита указала, что оснований для избрания стражи нет. Халилов сотрудничает со следствием и дает показания", — передала позицию адвоката судебная пресс-служба.

Суд не счел существенными доводы адвоката и назначил обвиняемому арест до 10 июля.

Инцидент с падением автобуса в реку повлек гибель семи человек, спастись удалось лишь водителю и одному из пассажиров. Следственный комитет задержал Халилова на следующий день после произошедшего. В ведомстве полагают, что начальник автоколонны не проконтролировал режим работы водителя, который в результате мог выйти на линию без должного отдыха. Сам шофер был отправлен в СИЗО днем ранее.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга