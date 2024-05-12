Водитель упавшего в Мойку автобуса проведет два месяца в СИЗО

Октябрьский районный суд 12 мая определился с мерой пресечения для водителя автобуса, упавшего в минувшую пятницу в Мойку. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, ближайшие два месяца Рахматшох Курбонов проведет в СИЗО.

Против Курбонова выдвинуты обвинения нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Следствие настаивало на его аресте, прокурор придерживался аналогичной позиции. Сам водитель выступал против этого, его защита добивалась назначения ему домашнего ареста или запрета определенных действий.

Первый адвокат Курбонова ссылался на отсутствие экспертизы о состоянии автобуса. Если транспортное средство было неисправно, то обвинять его подзащитного будет не в чем, отмечал он. Второй адвокат ссылался на отсутствие у подзащитного судимостей, на содержание им троих детей и иные факторы.

Согласно протоколу допроса, водитель признает вину. "Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения", — уведомили в судебной пресс-службе.

Суд определил Курбонова под стражу до 9 июля

Ранее в Петербурге был задержан начальник автоколонны ООО "Такси" в связи с уголовным делом об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В круг должностных обязанностей задержанного входил контроль за режимом работы и отдыха водителей. Между тем, в Следственном комитете допускают, что Курбонов мог выйти на линию без должного отдыха.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга