Суд рассмотрит дело о мошенничестве с ремонтом подъездов во Фрунзенском районе

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших работников ЖКС № 1 Фрунзенского района. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года пятеро сотрудников ЖКС заключили фиктивные договоры подряда с подконтрольными структурами на проведение ремонта на лестничных клетках в многоквартирных домах.

"Фактически работы выполнялись силами самого ООО "ЖКС № 1" по минимальной себестоимости. На основании поддельных актов выполненных работ производилась полная оплата по договорам, после чего злоумышленники обналичили денежные средства и поделили между собой", - говорится в сообщении СК.

По договору индивидуальный предприниматель должен был провести ремонт площадок дома на улице Турку примерно за 980 тысяч рублей. На деле, по данным следствия, все работы обошлись в 350 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру