Бывшего кингисеппского прокурора Стрельникова отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга 1 ноября арестовал на два месяца бывшего прокурора Кингисеппского района Ленобласти Андрея Стрельникова. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Стрельников пробудет в следственном изоляторе минимум до 29 декабря 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сам Стрельников на заседании суда просил отпустить его под домашний арест. Свое отношение к обвинению он высказывать не стал.

По версии следствия, прокурор Кингисеппского района без оснований не принимал процессуальных решений по нескольким уголовным делам, переданным ему из ОМВД, в итоге материалы дел не направлялись ни в суд, ни обратно в органы дознания. В результате действий Стрельникова по некоторым делам истекли сроки давности уголовного преследования. Стрельникова сняли с должности 29 октября. На следующий день его задержали и предъявили обвинение.

Ранее СМИ сообщали, что среди уголовных дел, по которым так и не было утверждено обвинительное заключение, находились материалы в отношении водителя, пойманного за рулем в нетрезвом виде. Материалы, которые не стал рассматривать Стрельников, поступили в прокуратуру в период с февраля по август 2024 года.

Стрельников возглавил районную прокуратуру в 2022 году. В органах прокуратуры служил с 2007 года. Он стал третьим районным прокурором Ленобласти, в отношении которого возбудили уголовное дело за последние месяцы. Так, летом в СИЗО оказался прокурор Лодейнопольского района Алексей Демин, а в октябре – прокурор Всеволожского района Дмитрий Смирнов. Оба обвиняются в получении взятки.

