Экс-прокурора Лодейнопольского района Ленобласти арестовали по делу о взятке

Суд арестовал бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области Алексея Демина, сообщили в Следственном комитете. Ему вменяют получение взятки в размере 2 млн рублей. Его задержали 21 августа в лесном массиве после получения денежных средств от посредника. Осуществление оперативных мероприятий координировалось Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом возбуждено на основании материалов УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Также дело возбудили по статье о посредничестве во взяточничестве. Экс-прокурору предъявлено обвинение.

Видеокадры задержания опубликовало издание 47News. На записи уже экс-прокурор, облокотившись на капот автомобиля, называет свое имя и должность по просьбе человека в экипировке с аббревиатурой ФСБ.

"Лодейнопольский городской прокурор Демин Алексей Дмитриевич", - цитирует издание слова бывшего прокурора.

Демин руководил городской прокуратурой Лодейного поля с 2023 года. По данным издания, мотивом для взятки стало уголовное дело о применения насилия в отношении представителя власти.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру