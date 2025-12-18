Петроградский суд рассмотрит дело экс-зампреда контрольного комитета Ленобласти

Уголовное дело в отношении бывшего первого зампреда комитета по управлению госимуществом и контрольного комитета главы Ленобласти Олега Зинченко зарегистрировал Петроградский районный суд, сообщила 18 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Экс-чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в период с сентября 2014 по декабрь 2022 года Зинченко получил от различных лиц различные взятки на общую сумму 4,8 млн рублей. В частности, ему вменяется получение бесплатных билетов на матчи хоккейного клуба СКА на сумму 2,2 млн рублей. Еще в 2,6 млн рублей следствие оценило подарки имущественного характера, список которых приводится в сообщении.

"[Взятка] в виде земельного участка, костюма "Bosco Sport", состоящего из горнолыжной куртки и горнолыжных брюк, одной бутылки виски "CHIVAS REGAL" и пакета-майки "Ароматный мир" к ней", — перечислила объединенная пресс-служба судов вещи, в незаконном получении которых обвиняют Зинченко.

Сами взятки давались за оказание помощи, а также за общее покровительство и попустительство по службе, считают в СК. Кроме того, Зинченко вменяется предоставление ООО "Сити 78" по заниженной стоимости земельных участков ОАО "Ленинградец", фактически принадлежавших Ленобласти. Предполагалось, что земля будет передана компании для реализации проекта "Региональный кластер по развитию экотуризма "Экопарк"", однако в итоге "Сити 78" получило ее без подобного условия. Как сообщалось ранее, речь идет о двух участках общей площадью 226 гектаров. Нанесенный ущерб оценивают в сумму, превышающую 261 млн рублей. Сам Зинченко был арестован в январе 2023 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру