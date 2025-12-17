ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 17 декабря 2025, 19:58

Экс-сотрудник ГАИ отправлен под домашний арест после пожара в гараже ведомства

Выборгский районный суд отправил до 15 февраля под домашний арест бывшего сотрудника ГАИ Дмитрия Ковальчука по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила 17 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигуранту вменяют поджог при попытке незаконно слить бензин из служебного автомобиля.

Инцидент произошел рано утром 15 декабря на нижнем паркинге в здании отдельного батальона ДПС на улице Пархоменко. По версии следствия, Ковальчук попытался слить горючее из бензобака "Тойоты" для личных целей, используя специальное устройство. В процессе пары бензина в канистре загорелись и полицейский отбросил ее от себя, что привело к разливу топлива и возгоранию еще двух служебных машин.

Как сообщала ранее "Фонтанка", огонь повредил две BMW, используемые для сопровождения чиновников. Размер нанесенного ущерба устанавливается. На следующий день после произошедшего ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило об увольнении сотрудника "по отрицательным основаниям".

В суде следствие ходатайствовало о помещении Ковальчука в СИЗО. Сторона защиты и сам фигурант против этого возражали и просили назначить домашний арест. По сообщению telegram-канала "Ротонда", вину обвиняемый не признал.

