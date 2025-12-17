Директора "Правобережного" рынка отправили под домашний арест

Невский районный суд отправил под домашний арест до 10 февраля 20266 года директора "Правобережного" рынка Сергея Гаврилова по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщила 16 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной уголовного дела послужил пожар на рынке, произошедший 10 декабря.

По версии следствия, Гаврилов предоставлял арендаторам помещения для торговли, не отвечающие требованиям противопожарной безопасности. В результате под вечер 10 декабря на территории рынка загорелись торговые павильоны и другие помещения, что повлекло за собой опасность вреда здоровью граждан и стало причиной гибели посетительницы.

В числе пострадавших называли имя депутата МО "Невский округ" Сергея Николаева, которому потребовалась госпитализация. Как сообщил Telegram-канал "Ротонда", защитник Гаврилова заявил, что во время пожара муниципал помогал выбраться из горящего здания другим посетителям. Отметим, что в день пожара депутату исполнилось 47 лет.

Следствие настаивало в суде на аресте Гаврилова, сам он просил домашний арест. Директора рынка задержали на следующий день после пожара, 13 декабря ему предъявили обвинение.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру