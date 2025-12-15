Суд приговорил двоих к реальным срокам за хищения на нацпроекте

Пушкинский районный суд огласил приговор двум поставщикам медицинского оборудования по делу о хищении средств при реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщила 15 декабря прокуратура Петербурга. Игорь Хан приговорен к двум годам колонии со штрафом в размере 200 тысяч рублей, Константин Громов — к трем годам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.

Обоим фигурантам вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Громова также обвиняли в легализации денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Суд установил, что они похитили более 3,4 млн рублей бюджетных средств при исполнении государственного контракта в 2020 году.

По условиям контракта Хан и Громов должны были поставить в медицинский исследовательский центр восемь специализированных медицинских мониторов по цене около 450 тысяч рублей за штуку. Вместо этого учреждение получило восемь бытовых мониторов стоимостью около 40 тысяч рублей каждый.

На прошлой неделе суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главу комитета по информатизации и связи Ивана Громова и его брата Павла, обвиняемых в 14 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ) и в трех эпизодах легализации средств (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, они могли быть причастны к реализации схемы с хищением крупной суммы бюджетных средств. Обоих арестовали четыре года назад.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру