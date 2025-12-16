Певица Логинова не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга отказался удовлетворить апелляцию вокалистки уличной группы Stoptime Дианы Логиновой, известной как Наоко, на штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает 16 декабря корреспондент ЗАКС.Ру. Артистка безуспешно пыталась оспорить решение Ленинского суда, который в конце октября признал ее виновной и назначил взыскание в размере 30 тысяч рублей из-за исполнения песни певицы Монеточки*.

Сама Логинова, покинувшая Россию в конце ноября, на заседании отсутствовала. Не пришла в суд и ее представитель Мария Зырянова. Адвокат направила в суд жалобу.

Группа Stoptime привлекла к себе внимание после появления видеозаписей с исполнением песен иностранных агентов. Это не понравилось части общественников и привлекло внимание правоохранителей. За полтора месяца с середины октября по конец ноября Логинову и других музыкантов неоднократно арестовывали по статье об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Также на вокалистку составили несколько протоколов о дискредитации армии, но суды вернули большинство из них в полицию из-за претензий к их содержанию.

В конце ноября стало известно, что Логинова покинула Россию вскоре после освобождения из-под административного ареста. Об этом сообщал депутат Госдумы Михаил Романов, к которому обращалась мать певицы с просьбой повлиять на ситуацию. По словам парламентария, она допускала, что Наоко может выступить перед военнослужащими. Позже источники издания MR7 обнаружили Наоко в Ереване во время выступления.

*Минюст внес Елизавету Гырдымову (Монеточку) в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру