Суд не стал рассматривать третий протокол о дискредитации армии в отношении Наоко

Куйбышевский районный суд Петербурга вернул протокол о дискредитации армии России (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении вокалистки группы Stoptime Дианы Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, обратило внимание издание MR7. Материалы были возвращены из-за того, что протокол и другие документы составлены неправомочными лицами, оформлены с нарушениями либо содержат неполные сведения, которые невозможно восполнить при рассмотрении дела (п. 4 ст. 29.4 КоАП). Соответствующая отметка появилась на сайте суда 17 ноября.

"Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу в случае их составления неправомочными лицами", — указано в карточке дела.

Ранее Дзержинский районный суд отказался рассматривать другой протокол о дискредитации армии в отношении Логиновой и передал его по подведомственности. Всего за последний месяц в отношении певицы составили три протокола по этой статье. По одному из них Логинову уже оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Всего к административной ответственности Логинову привлекали четыре раза начиная с середины октября. Сначала её арестовали на 13 суток за организацию несогласованного мероприятия (ст. 20.2.2 КоАП) у станции метро "Площадь Восстания". Позже суд назначил ей по 13 суток ареста за другой уличный концерт и по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) — из-за нецензурной лексики в одной из песен. Сейчас Наоко находится под арестом по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП).

Уличные выступления Stoptime стали широко освещаться в медиа летом 2025 года. Чаще всего музыканты исполняли композиции артистов, признанных Минюстом иностранными агентами. С середины октября участники коллектива подвергаются административному преследованию. Кроме Логиновой, ранее были арестованы двое других участников группы — Александр Орлов и Владислав Леонтьев.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру