Суд отправил под домашний арест пресс-секретаря ГУ МВД Степченко

Октябрьский районный суд Петербурга 13 ноября отправил под домашний арест до 4 января начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Полицейского обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК) и создании ресурса для хранения информации с персональными данными, полученными незаконным путем (ч. 6 ст. 272.1 УК). Степченко признал вину в полном объеме и сотрудничает со следствием.

Степченко запретили получать корреспонденцию и использовать средства связи. Пользоваться интернетом ему запрещено.

Представитель Следкома ходатайствовал о заключении Степченко под стражу. При этом он заявил, что обвиняемый может предпринять попытку повлиять на свидетелей по делу, а также удалить сообщения в мессенджерах, которые представляют интерес для правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудник прокуратуры предложение поддержал.

Сам полицейский заявил в суде, что не считает себя "плохим человеком", хотя признает, что совершил преступление. Он рассказал, что специально предлагал редакции издания оперативные данные, чтобы они публиковались в нужном для него виде. При этом он отметил, что написал на имя главы МВД рапорт об увольнении по собственному желанию и сдал удостоверение.

По словам обвиняемого, в своей работе он руководствовался исключительно служебными интересами, порой даже "в ущерб взаимоотношениям с журналистами". "Взаимоотношения с изданием "Конкретно.ру" изначально я тоже начинал, исходя из этих интересов. Объясню Дело в том, что данный ресурс "Конкретно.ру" являлся одним из ведущих интернет-изданий, которые специализировались на криминальной журналистике. Соответственно, я, желал взять под контроль источники информации, под контроль информационное поле этого издания, чтобы оно выходило в том русле и в том содержании, которое мне нужно", — рассказал он и добавил, что решил предоставлять оперативные сводки Семенову с условием, чтобы публиковалась та информация, которая была ему нужна.

— Это преступление, я его признаю. Выполняя свою работу, я увлекся этой работой и переступил закон. Именно поэтому я сотрудничаю со следствием и дал чистосердечное признание. У меня нет ни намерений, ни желаний воздействовать на третьих лиц. <...> Ходатайствую и прошу вас о милосердии, о смягчении меры пресечения, чтобы не потерять сына. <...> Ваша честь, [прошу назначить] домашний арест, — заявил Степченко.

За "сотрудничество" он получал ежемесячно по 20 тысяч рублей. Степченко добавил, что брал деньги, однако не в корыстных целях, и "до семьи" они не доходили. По словам полицейского, он тратил их на "представительские расходы". Доход Степченко на "основной" работе зарабатывал 120-140 тысяч рублей в месяц.

По версии следствия, с 2022 года Степченко продавал автору издания "Конкретно.ру" Александру Семенову полицейские сводки и данные с камер видеонаблюдения. Сумма взяток может превышать 660 тысяч рублей. Накануне суд назначил Семенову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в незаконном использовании компьютерной информации (ч. 6 ст. 272.1 УК). Также Следком сообщал об возбуждении уголовного дела о даче взятки (ст. 291 УК).

Полковник внутренней службы Степченко возглавлял пресс-службу петербургской полиции с 2006 года. В прошлом работал в Смольном, выполнял функции пресс-секретаря вице-губернатора Андрея Черненко. Также Степченко работал в ИА "Росбалт". О его задержании стало известно накануне.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру