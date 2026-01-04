Суд арестовал владельца перевернувшейся на Новоладожском канале аэролодки

Приморский районный суд арестовал до 3 марта владельца перевернувшейся на Новоладожском канале аэролодки Романа Шматко, сообщила 4 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель трех человек (ч. 4 ст. 263 УК РФ).

Уголовное дело возбудили в связи с инцидентом, произошедшим вечером 2 января. По версии следствия, нетрезвый Шматко управлял аэролодкой "Вьюга 500" на Новоладожском канале. Вместе с ним находились три пассажира, у которых отсутствовали индивидуальные спасательные средства. При этом у судоводителя отсутствовали права на управление маломерным судном особой конструкции.

При движении по каналу в темное время суток Шматко, "не избрав безопасную скорость движения аэролодки, допустил ее столкновение с понтонным мостом, расположенным в акватории Новоладожского канала", передает позицию следствия пресс-служба судов. В результате инцидента судно опрокинулось, пассажиры упали в воду и погибли на месте происшествия.

Шматко был задержан на следующий день после инцидента. Как сообщало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, погибшими оказались 40-летний мужчина и 33-летняя женщина из Ростова-на Дону и 42-летний житель Ленобласти. Следствие считает, что Шматко и пассажиры познакомились незадолго до происшествия на базе отдыха "Креницы", после чего решили устроить водную прогулку.

