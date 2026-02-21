Петербуржца задержали за тушение Вечного огня на Марсовом поле

В Петербурге полицейские задержали 50-летнего жителя Красносельского района по подозрению в тушении Вечного огня на Марсовом поле, сообщили 21 февраля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).

Сообщение о происшествии поступило в полицию Центрального района около полуночи в среду, 18 февраля. По данным правоохранителей, неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле.

Сотрудники полиции изучили записи c камер и выяснили, что мужчина залил огонь из бутылки, после чего покинул территорию мемориального комплекса в компании еще одного человека. Личность неизвестного установили в кратчайшие сроки, на следующий день оперативники уголовного розыска задержали 50-летнего петербуржца.

В ГУ МВД добавили, что задержанный не смог объяснить причины своего поступка.

В октябре 2025 года сотрудники петербургской полиции задержали двух подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле. По версии следствия, молодые люди потушили пламя, вылив на него жидкость из бутылки.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)