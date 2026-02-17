Дрозденко сообщил о трех погибших при обрушении в Сертолово

Тела трех погибших обнаружены при разборе завалов на месте частичного обрушения здания военной комендатуры в Сертолово, сообщил 17 февраля в своих соцсетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На месте работает специализированная техника.

"В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших", — написал губернатор.

Ранее Дрозденко сообщил, что поручил силовому блоку помочь военным при разборе завалов.

Инцидент на территории военной части произошел днем во вторник. В кирпичном здании частично обрушились второй и третий этажи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 219 УК РФ) и о халатности ( ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)