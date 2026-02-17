Подростков-зацеперов сняли с электрички Петербург — Гатчина

Полиция задержала двух подростков, ехавших в межвагонном пространстве пригородного поезда Санкт-Петербург — Гатчина-Балтийская, сообщили 17 февраля в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Нарушителями оказались 15-летний житель Петербурга и 16-летний житель Ленинградской области. Административные протоколы составлены в отношении старшего из них, а также в отношении законных представителей несовершеннолетних.

Подростки проникли в пространство между вагонами во время остановки состава на станции "Ленинский проспект". Они проехали до станции "Дачное", где были задержаны сотрудниками полиции.

На 16-летнего юношу составили два протокола за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ) и за действия, угрожающие безопасности движения (ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ). Кроме того, административные материалы оформили и в отношении законных представителей подростков, их привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

С нарушителями в присутствии родителей провели профилактическую беседу. В ведомстве напомнили, что зацепинг и руфинг представляют прямую угрозу жизни и здоровью и регулярно становятся причиной травм и гибели несовершеннолетних.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру