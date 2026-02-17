СК возбудил уголовное дело по факту обрушения военной части в Сертолово

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 219 УК РФ) и о халатности ( ч. 3 ст. 293 УК РФ) возбуждено после обрушения здания военной комендатуры в военной части в Сертолово в Ленобласти 17 февраля, сообщил Следственный комитет. В ведомстве добавили о наличии пострадавших в ходе инцидента.

"Военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий", - говорится в сообщении Следкома.

Ранее днем 17 февраля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил обрушение здания военной полиции в Сертолово. В своих соцсетях он сообщил, что дал поручение силовому блоку оказать военным помощь при спасении пострадавших и разборе завалов.

Екатерина Гусева