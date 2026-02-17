Дрозденко подтвердил обрушение в военной части в Сертолово

Губернатор Александр Дрозденко 17 февраля подтвердил обрушение здания военной полиции в Сертолово. В своих соцсетях он сообщил, что отдал поручение силовому блоку оказать военным помощь при разборе завалов.

"Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово", — написал Дрозденко.

Глава региона также сообщил, что на месте происшествия находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины произошедшего устанавливаются, добавил он.

Установление причин обрушения контролирует военная прокуратура Ленинградского военного округа, сообщили в Главной военной прокуратуре. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

По сообщению 47news, на место ЧП выехал вице-губернатор Ленобласти по безопасности Ярослав Серов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру