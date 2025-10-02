Полиция задержала подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле

Сотрудники петербургской полиции задержали двух подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле, сообщила 2 октября представитель МВД Ирина Волк. Им вменяют осквернение мемориальных сооружений группой лиц (п. "а", ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

В следственные органы были доставлены двое приезжих из Екатеринбурга. Их задержали в съёмной квартире в Кудрово.

По версии следствия, около полуночи 30 сентября молодые люди якобы потушили Вечный огонь на Марсовом поле, вылив на него жидкость из бутылки. В опубликованном МВД видео один из задержанных сообщил, что в бутылке был алкоголь. Свою вину в содеянном молодой человек признал.

Ранее о ходе расследования уголовного дела поручил доложить председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Анастасия Луценко / Фото: скриншот видео МВД