ФСБ: в Петербурге пресекли подрыв автомобиля главы оборонного предприятия

В Петербурге задержали троих подозреваемых в подготовке подрыва автомобиля главы предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба ФСБ 18 сентября. В УФСБ России по Петербургу и Ленобласти уже возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Как говорится в сообщении ведомства, задержанными являются граждане России 1993, 1994 и 2006 года рождения. По версии следствия, они могли действовать по указанию куратора из террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, с которым они связывались через Telegram.

Двое задержанных якобы осуществляли наблюдение за главой предприятия и разведку по месту его жительства. Они же будто бы передали исполнителю самодельное взрывное устройство (СВУ) при помощи тайника на одном из кладбищ Петербурга. Получив СВУ, третий подозреваемый якобы отправился минировать автомобиль, где и был задержан сотрудниками ФСБ. При этом молодой человек будто бы был одет в женскую одежду, чтобы запутать следствие.

В ФСБ подчеркнули, что в ходе опросов задержанные признались в подготовке теракта и сотрудничестве с куратором в мессенджере. Следствие намерено дополнительно квалифицировать их действия как участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также госизмену (ст. 275 УК РФ). Вместе с уже возбуждёнными делами, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в конце июля сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений об объектах Минобороны России и военной промышленности для украинских спецслужб. Было возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), по нему задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

