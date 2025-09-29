ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
29 сентября 2025, 18:03

Водителя Jaguar задержали по подозрению в стрельбе по автобусу

Водителя Jaguar задержали по подозрению в стрельбе по автобусу

Сотрудники полиции задержали водителя Jaguar, подозреваемого в стрельбе в боковое стекло автобуса на Наличном мосту, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 29 сентября. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как говорится в публикации, 27 сентября между водителем одного из городских автобусов и водителем Jaguar произошёл дорожный конфликт на Наличном мосту. В его ходе автомобилист якобы выстрелил в боковое стекло автобуса и скрылся с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.   

Позднее правоохранители задержали 38-летнего петербургского коммерсанта по подозрению в стрельбе. Отмечается, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

Напомним, в конце июня суд отправил под домашний арест двух обвиняемых в стрельбе возле Исаакиевского собора во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 28 на 29 июня. Их действия также классифицировали как хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Анастасия Луценко


