Полиция провела обыск в стройфирме после драки иностранцев

Петербургская полиция провела обыск в строительной компании, которая трудоустроила нелегалов, затеявших драку на Лиговском проспекте, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители подозревают, что фирма может быть связана с аутстаффинговой компанией, незаконно легализовавшей трудовых мигрантов.

В стройфирму на 6-м Верхнем переулке полицейские прошли из-за массовой драки при участии иностранцев на Лиговском проспекте, произошедшей 16 сентября. Тогда в полицию были доставлен 12 иностранцев, восемь из которых оказались нарушителями миграционного законодательства. При этом мигранты трудились в одной строительной компании.

Тогда сотрудники экономической полиции в рамках возбуждённого уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) обыскали офис работодателя, где изъяли несколько коробок с документацией, сервера, наличные и печати. При изучении изъятой документации правоохранители заподозрили, что фирма может являться частью криминальной схемы по поставке нелегальной рабочей силы через аутстаффинг.

При этом на прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ) в отношении руководителей компании, занимавшейся легализацией трудовых мигрантов. По версии следствия, с 2020 года группа якобы предоставляла иностранную рабочую силу для стройфирм, однако в качестве "работодателей" для мигрантов выступали подконтрольные ей компании.

Напомним, в конце августа полиция задержала иностранца, подозреваемого в незаконном трудоустройстве соотечественников на стройке в Ломоносове. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру