ФСБ задержала подозреваемых в продаже фиктивных диагнозов военным в зоне СВО

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщил 16 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержанные якобы предлагали военным, находящимся в зоне СВО, постановку фиктивного медицинского диагноза.

Как установило ведомство в ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемые будто бы занимались госпитализацией военнослужащих с последующим увольнением. При этом они могли обещать им мнимое посредничество сотрудников ФСБ России. В обмен на это задержанные якобы просили денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей.

Военное следственное управление СК России по Ленинградскому военному округу классифицировало эти действия как посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствие устанавливает причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам и ищет пострадавших от их деятельности.

Напомним, в конце июля сотрудники ФСБ задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в сборе сведений об объектах Минобороны России и военной промышленности для украинских спецслужб. Было возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру