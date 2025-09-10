Следком возбудил дело после массовой драки иностранцев в центре Петербурга

Следственный отдел по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила 10 сентября пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу. Причиной стала массовая драка.

Потасовка произошла поздно вечером 9 сентября у дома № 9 по Московскому проспекту. В драке принимали участие иностранцы в возрасте от 20 до 28 лет. Четверо участников были задержаны полицейскими, один был госпитализирован с ранениями в грудь и живот. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в больнице оказались двое.

Полиция составила протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в отношении четверых доставленных в отдел.

Напомним, в апреле председатель петербургского отделения партии "Справедливая Россия — За Правду" Надежда Тихонова обратилась к главе петербургской полиции Роману Плугину с просьбой усилить контроль над территорией возле торгового центра "Галерея" из-за участившихся массовых драк и конфликтов. В результате рядом с ТЦ выставили отряд ОМОН.

Анастасия Луценко / Фото: петербургская полиция