На стройках Ленобласти нашли 130 мигрантов-нелегалов

Сотрудники полиции провели очередной оперативно-профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 августа. На этот раз под проверку попали стройки в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники различных подразделений полиции, включая спецполк, миграционную службу и кинологов. Кроме того, поддержку полицейским оказывали сотрудники Росгвардии.

Всего правоохранители проверили порядка 400 рабочих-иностранцев. В результате 130 мигрантов были доставлены в отделы полиции, где их привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в России (18.8 КоАП РФ). Нарушителям грозит выдворение из страны.

Напомним, ранее петербургская полиция искала нелегальных мигрантов на стройке на Пулковском шоссе. Тогда в отделах полиции оказались восемь из 500 проверенных иностранцев.

Отметим, на прошлой неделе петербургские судебные приставы отчитались о выдворении с территории Северной столицы более 4,5 тысяч иностранцев с начала 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео петербургской полиции