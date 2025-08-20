ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20 августа 2025, 11:22

Полиция нашла восьмерых нелегалов на стройке на Пулковском шоссе

фото ЗакС политика Полиция нашла восьмерых нелегалов на стройке на Пулковском шоссе

Сотрудники полиции обнаружили восемь нелегальных мигрантов в ходе оперативно-профилактического рейда на стройке, ведущейся на Пулковском шоссе, сообщили 20 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У большинства проверенных иностранных работников документы оказались в порядке.

Целью проверочного мероприятия стала профилактика нарушений миграционного законодательства. Для его проведения задействовали различные подразделения полиции, в том числе Спецполк, миграционную службу и кинологов.

"Полицейской проверке подверглись около 500 рабочих из ближнего зарубежья. Несмотря на то что у большинства иностранцев документы оказались в порядке, полицейские выявили и восьмерых нелегалов", — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителей доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности за нарушение правил въезда в Россию или пребывания в ней (ст. 18.8 КоАП РФ). Вопрос об их выдворении за границу будет решен в ближайшее время.

Ранее в Красносельском районе полиция выявила двух нелегалов во время рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства и правил дорожного движения. В тот раз силовики осмотрели 238 автомобилей и проверили документы у 368 человек.

Андрей Казарлыга, фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама