СК назвал ошибку строителей причиной пожара на крыше Центра инвалидов

В Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) из-за пожара на крыше Центра социальной реабилитации инвалидов в Пушкине, сообщили 20 августа в Главном следственном управлении регионального СК. Огонь охватил кровлю накануне днем, происшествие обошлось без пострадавших.

По версии следствия, возгорание произошло в ходе работ по капитальному ремонту фасада здания. "В результате допущенных представителями строительной организации нарушений на крыше здания произошло возгорание, повлекшее причинение материального ущерба Центру социальной реабилитации инвалидов в крупном размере", — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГСУ.

Учреждение располагается в Пушкине на бульваре Алексея Толстого. Во время пожара из здания вывели 116 человек. После сообщений о пожаре СК приступил к процессуальной проверке по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). По сообщению "Фонтанки", глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова заявила о намерении разорвать контракт с подрядчиком после случившегося.

Андрей Казарлыга, фото: Питерский Следком / Telegram