Из горящего Центра соцреабилитации инвалидов в Пушкине эвакуировали 116 человек

Из-за пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине эвакуировали 116 человек, сообщила 19 августа "Фонтанка.ру". В здании на бульваре Алексея Толстого загорелась кровля.

Сообщение о возгорании в доме № 31 по бульвару Алексея Толстого в Пушкине поступило в МЧС Петербурга в 13:44. Приехав на место, сотрудники ведомства установили, что в здании происходило горение кровли общей площадью 40 квадратных метров.

В 14:06 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Локализовать возгорание спасателям удалось к 14:33, почти через час был дан отказ по 1-БИС. На момент публикации сотрудники ведомства продолжают тушение. К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в ведомство не поступали. В городском комитете по соцполитике "Фонтанке.ру" сообщили, что пока медицинская помощь никому не потребовалось. По информации комитета, "задымление" произошло в помещении, где проводился ремонт.

Напомним, в начале августа пожар произошел на территории по хранению деревянных отходов на Волхонском шоссе. После этого жители Петербурга стали жаловаться на желтый едкий дым. В связи с этим депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев обратился в комитет по природопользованию и Роспотребнадзор с просьбой рассказать о состоянии воздуха после пожара.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру