Горячева проголосовала за Эльбрус на сайте ЦБ

Депутат Государственной думы от Петербурга Ксения Горячева проголосовала за изображение горы Эльбрус на будущей купюре номиналом 500 рублей. О своем решении она сообщила 12 октября в социальных сетях. Выбрать облик банкноты можно на сайте Центрального банка до 14 октября.

"Я свой выбор сделала", - написала Горячева, сопроводив свой пост эмодзи гор.

Ранее с призывом голосовать за самую высокую вершину России и Европы выступал вице-спикер Госдумы, депутат от "Новых людей" Владислав Даванков. Он также объявил о розыгрыше поездки на Эльбрус для двоих и футболки с символикой партии. Это стало ответным шагом на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова голосовать за деловой центр "Грозный-сити". Губернатор обещал разыграть новые iPhone 17 среди проголосовавших.

Всего на место на оборотной стороне банкноты претендуют более десяти географических точек, однако с большим отрывом лидируют именно Эльбрус и "Грозный-сити". За горную вершину проголосовали более 1,2 млн человек, за архитектурный пейзаж из столицы Чечни — чуть более 1 млн.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в голосовании по выбору символа на банкноте 500 рублей приняла участие глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина. Она проголосовала за Эльбрус.

Константин Леньков / Фото: Ксения Горячева