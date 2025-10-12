ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12 октября 2025, 17:15

Горячева проголосовала за Эльбрус на сайте ЦБ

фото ЗакС политика Горячева проголосовала за Эльбрус на сайте ЦБ

Депутат Государственной думы от Петербурга Ксения Горячева проголосовала за изображение горы Эльбрус на будущей купюре номиналом 500 рублей. О своем решении она сообщила 12 октября в социальных сетях. Выбрать облик банкноты можно на сайте Центрального банка до 14 октября. 

"Я свой выбор сделала", - написала Горячева, сопроводив свой пост эмодзи гор. 

Ранее с призывом голосовать за самую высокую вершину России и Европы выступал вице-спикер Госдумы, депутат от "Новых людей" Владислав Даванков. Он также объявил о розыгрыше поездки на Эльбрус для двоих и футболки с символикой партии. Это стало ответным шагом на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова голосовать за деловой центр "Грозный-сити". Губернатор обещал разыграть новые iPhone 17 среди проголосовавших. 

Всего на место на оборотной стороне банкноты претендуют более десяти географических точек, однако с большим отрывом лидируют именно Эльбрус и "Грозный-сити". За горную вершину проголосовали более 1,2 млн человек, за архитектурный пейзаж из столицы Чечни — чуть более 1 млн. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в голосовании по выбору символа на банкноте 500 рублей приняла участие глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина. Она проголосовала за Эльбрус.

Константин Леньков / Фото: Ксения Горячева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама