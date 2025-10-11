Бастрыкин провел в Петербурге совещание по подготовке акции "Дни белых журавлей"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Петербурге расширенное совещание оргкомитета всероссийской акции памяти "Дни белых журавлей", сообщили 11 октября в пресс-службе ведомства. Участие в мероприятии приняли, в том числе, вице-губернатор Игорь Потапенко, руководитель регионального ГСУ СК Павел Выменец, депутат Законодательного собрания Андрей Горшечников.

В рамках совещания стороны обсудили вопрос формирования попечительского совета акции, во главе которого встал председатель СК, а также предложение внести День памяти павших воинов России в список памятных дат России. Участники встречи сочли, что это позволит сохранить память о погибших военнослужащих.

— Я хочу, чтобы наша организация не только праздновала эти дни памяти и славы и так дальше, но занималась конкретными делами. Я часто получаю сводки, из которых совершенно очевидно, что старшему поколению нужна помощь, — заявил глава Следкома на встрече.

По итогам совещания Бастрыкин поручил создать рабочую группу для реализации проекта и подготовить план просветительских и профилактических мероприятий, сообщили в СК.

"День белых журавлей" ежегодно отмечается 22 октября. В ноябре 2024 года на рассмотрение петербургского ЗакСа поступил проект федеральной инициативы о внесении Дня памяти павших воинов в перечень памятных дат России. Подписи под ним поставили семь членов фракции "Единая Россия", позже к ним присоединились еще восемь парламентариев. До первого чтения законопроект пока не дошел.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет