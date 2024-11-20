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Новости 18:03

В ЗакСе предложили установить в России День памяти павших воинов

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили установить в России День памяти павших воинов

Депутаты петербургского Заксобрания предложили ежегодно отмечать День памяти павших воинов России, следует из размещенного на сайте парламента проекта федеральной инициативы. В качестве даты для этого авторы проекта назвали 22 октября.

Проект вносит дополнение в действующий закон "О днях воинской славы и памятных датах России", дополняя перечень памятных дат строкой "22 октября — День памяти павших воинов России". Авторами инициативы выступили семеро представителей фракции "Единая Россия".

"Неумолимо движется время, но в мире должны оставаться вечные ценности. Ценности, которые дают нам право называть себя Человеком. Одна из них — готовность встать на защиту Отечества, и, если потребуется, отдать за него свою жизнь <...> Память о погибших за Родину объединяет все народы России", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Выбор даты неслучаен, следует из документа. Ежегодно в России проводится акция "Дни белых журавлей", кульминационным днем которой является 22 октября. Само же решение о закреплении памятной даты было принято в ходе научно-практической конференции в ЗакСе, состоявшейся в 2024 году.

Утром депутаты ЗакСа приняли в первом чтении проект об учреждении Дня морской пехоты. Отмечать его планируют ежегодно 27 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру


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