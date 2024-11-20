Петербургские депутаты хотят утвердить День морской пехоты

На заседании Заксобрания Петербурга 20 ноября в первом чтении приняли закон о введении новой памятной даты, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии предлагают закрепить за 27 ноября День морской пехоты. С такой инициативой выступили депутаты Вячеслав Бороденчик, Александр Ржаненков и Константин Чебыкин. Так в ЗакСе хотят отдать дань уважения Военно-Морскому Флоту.

"В целях пропаганды героической истории Военно-Морского Флота настоящим проектом закона предлагается ежегодно проводить в Санкт-Петербурге комплекс торжественных мероприятий, посвященных Дню морской пехоты, с проведением торжественного концерта и других общественно значимых мероприятий", - говорится в пояснительной записке к документу.

Во время доклада в парламенте зачитали письмо главнокомандующего Военно-Морским Флотом Александра Моисеева. В марте 2024 года инициатива была единогласно поддержана членами профильной рабочей группы при правительстве Петербурга.

Непосредственно к 27 ноября 2024 года закон о новой памятной дате не сможет вступить в силу. Помимо того что инициативу должны рассмотреть еще в двух чтениях, положение официально вступит в силу по истечении десяти дней с момента публикации подписанного губернатором документа.

Напомним, в начале октября в Петербурге утвердили памятную дату День Санкт-Петербургского государственного университета, приуроченную к 300-летию учебного заведения.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру