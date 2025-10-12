Беглов поздравил аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 октября выступил с обращением по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он пожелал новых успехов в труде всем, кто причастен к аграрной отрасли и подготовке специалистов в этой сфере. Текст поздравления опубликовали в Смольном.

"Мы гордимся нашими аграриями, которые в условиях санкций смогли обеспечить продовольственную независимость и безопасность страны. Наши производители обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия", - говорится в обращении.

Глава города подчеркнул, что в Петербурге особое отношение к людям, обеспечивающим Северную столицу продовольствием, и напомнил о работе хлебозаводов и пекарен в годы блокады Ленинграда.

Сегодня в городе работают порядка 80 крупных и средних предприятий перерабатывающей промышленности, на которых трудится более 30 тысяч человек, говорится в обращении губернатора. Некоторые производства стали "брендами города", чья промышленность известна не только на территории России, но и за рубежом, добавил Беглов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру